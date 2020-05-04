الصيهود : تأخر تشكيل الحكومة سيؤثر سلبا على المشهد السياسي والامني والاقتصادي والصحي بالعراق





اكد عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود ان تاخر تشكيل الحكومة سيؤثر سلبا على المشهد السياسي والامني والاقتصادي والصحي في العراق.



وقال الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : " على الكتل السياسية ان تتحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية والاخلاقية في عملية تشكيل الحكومة ، وان تغلب المصلحة العليا للبلد على المصالح الشخصية والحزبية "، مبينا :" ان المرحلة الحالية تتطلب وجود تنازلات من قادة الكتل السياسية كافة ، الشيعية والسنية والكردية، باعطاء الضوء الاخضر للكاظمي باختيار كابينته الوزارية قبل انتهاء المدة الدستورية للتكليف.



واضاف :" ان على المكلف بتشكيل الحكومة ايضا ان يتحمل مسؤولياته الوطنية في اختيار الوزراء بما يتناسب مع تحديات المرحلة ، وان يقف على مسافة واحدة ونهج واحد مع الكتل السياسية جميعا ، بغية تحقيق التوازن المطلوب خصوصا في هذه المرحلة التي تتطلب مشاركة حقيقية وفاعلة من جميع الكتل السياسية في تحمل المسؤولية تجاه الشعب العراقي والذهاب بالعراق الى شاطئ الامان.



واشار الى :" ان تأخر تشكيل الحكومة فسح المجال للعصابات الارهابية الداعشية بالتحرك في المناطق الوسطى والغربية مستغلة الخلافات السياسية وانشغال وتراخي القوات الامنية وغياب الحس الاستخباري في تلك المناطق وتوفر المضافات والخلايا الارهابية النائمة ، الامر الذي ولد خرقا امنيا في الانبار وصلاح الدين وديالى.



واوضح :" ان المرحلة الحالية بحاجة الى تشكيل حكومة مهنية وكفوءة ومستقلة تستطيع معالجة المشاكل السياسية والامنية والنهوض بالاقتصاد ومواجهة جائحة كورونا من خلال توفير المستلزمات الطبية والصحية ، بالتالي فان معالجة جميع المشاكل التي تواجهها العملية السياسية والعراق مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى تعاون القيادات السياسية في تغليب المصلحة العليا على المصالح الحزبية الضيقة ".