هوشيار زيباري يؤكد اهمية دعم رئيس الوزراء المكلف في مسعاه النبيل لتشكيل الحكومة المقبلة



اكد عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اهمية دعم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في مسعاه النبيل لتشكيل الحكومة المقبلة .



وقال زيباري في حسابه على الفيسبوك:" ان العد التنازلي لتقديم كابينة السيد مصطفى الكاظمي إلى البرلمان بدأ، بينما الكتل الشيعية لديها اعتراضات على حصصها الوزارية مع رئيس الوزراء المكلف وهي تريد وضع اللوم على الكرد في افشال تمرير الكابينة. علمًا الكرد دعموا الكاظمي من اليوم الأول وقدموا تنازلات له لإنجاحه".



وأضاف زيباري:" يجب دعم الكاظمي "في مسعاه النبيل" لتشكيل الحكومة القادمة لأن العراق والإقليم على أبواب جهنم".