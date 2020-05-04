شركة نفط البصرة تتهم احدى النائبات ، بمحاولة "ابتزاز" الشركة، باسلوب بهلواني





اتهمت شركة نفط البصرة، ، النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري، بمحاولة "ابتزاز" الشركة، مستنكرة اتهام البجاري لمدير الشركة بالفساد.

وقالت الشركة في بيان، :"في محاولة جديدة لابتزاز إدارة شركتنا ولَيّ ذراعها ظهرت إحدى عضوات مجلس النواب على شاشات بعض الفضائيات لترويج معلومات مضللة بخصوص شركتنا وإدارتها العليا وبأسلوب بهلواني رخيص".

وأضافت انه "في الوقت الذي نستنكر هذه التصريحات نؤكد أن هذه المحاولات لن تجعلنا نتراجع عن السعي لتحديث منظومة الإدارة وتطوير سياسات العمل وتعظيم الإنجاز ومنع التدخل والتداخل في الشؤون الفنية والتجارية للشركة مع استمرار الإجراءات القانونية الصارمة تجاه الاختلاسات الكبيرة والانحرافات الموثقة لذوي النائبة ".

وطالبت الشركة بـ"تعجيل الاجراءات القانونية بحق النائبة أمام المحاكم المختصة عبر متابعة إجراءات القضايا المرفوعة ضدها في المحاكم خلال السنتين السابقة بتهم الابتزاز واستغلال النفوذ النيابي والتي من المفترض ان تدخل حيز التنفيذ بعد رفع الحصانة".

وكانت النائبة زهرة البجاري اتهمت مدير شركة نفط البصرة في لقاء تلفزيوني بوجود 37 قضية فساد بحقه في هيئة النزاهة.

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