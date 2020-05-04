نائب كردي : النواب الكرد سيحضرون جلسة التصويت على حكومة الكاظمي







أعلن نائب كردي في مجلس النواب أن النواب الكرد سيشاركون في جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.



وقال ريبوار طه النائب عن كتلة الإتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب في تصريحات صحافية إن النواب الكرد سيحضرون جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على تشكيل حكومة الكاظمي، مضيفا أن العلاقات بين القادة الكرد وبين مصطفى الكاظمي جيدة.



وأوضح أن الكرد جزء من الحل ولن يكونوا سببا للخلاف واثارة المشكلات لحكومة الكاظمي ولا مانع لديهم لتشكيل الحكومة الجديدة.



واشار طه الى ان العراق يمر بأزمة والكرد يشعرون بمخاطر استمرار هذه الاوضاع وقد عبروا عن دعمهم لتشكيل الحكومة العراقية بأسرع وقت.