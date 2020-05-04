بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 05 أيار 2020
آخر الأخبار
شوكان يفاضل في الكويت بين مصر والاردن تحذير نيابي من " طقوس ما بعد الافطار" نائبة : الكتل مازالت تعمل على وفق المحاصصة ولا تبالي بالشارع القانونية النيابية : حكومة عبد المهدي منحت 23% من رواتب الموظفين الاتحاديين للاقليم ! خشان : منح الثقة لحكومة المكلف تحسمه صفقات الدقائق الاخيرة في البرلمان بمعزل عن المكلف .. حديث عن مفاوضات لتبادل المالية والخارجية بين الشيعة والاكراد خبير قانوني يوضح شروط عقد جلسة برلمانية للتصويت على منح الثقة ائتلاف المالكي : لا اتفاق على التشكيلة الوزارية ولا ضمانات لمنحها الثقة نواب من البصرة وأربيل والسليمانية يصلون بغداد لحضور جلسة التصويت على حكومة الكاظمي نائب يكشف عن ثغرة مكنت داعش الإرهابي من التحرك في جرف الصخر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 04 أيار 2020 11:18 ص

ترامب: لقاح كورونا سيكون متوفرا بحلول نهاية العام الحالي

ترامب
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن لقاح كورونا سيكون متوفرا بحلول نهاية عام 2020.

وأضاف في تصريحات لوكالة "فوكس نيوز" أن سلطات بلاده تعمل في أسرع ما يمكن للموافقة على اللوائح والتصاريح اللازمة، بما في ذلك الإذن باستخدام بعض الأدوية.

تصريحات ترامب جاءت خلال مؤتمر افتراضي نقلته قناة فوكس نيوز، يرد خلاله على أسئلة الصحفيين حول مستجدات أزمة فيروس كورونا.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأوامر التي كانت تلزم الأمريكيين بالبقاء في منازلهم بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مارك إسبر

وزير الدفاع الأمريكي يتهم روسيا والصين باستغلال طوارئ كورونا 04 أيار 2020 04:10 م

داعش

تحذيرات من استغلال داعش وباء كورونا لزيادة عملياته الإرهابية 04 أيار 2020 12:41 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

«الداخلية المصرية» تكشف تفاصيل تصفية 18 إرهابيًا في بئر العبد بسيناء 03 أيار 2020 12:07 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

776 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر 02 أيار 2020 02:12 م

كورونا ايران

إصابات إيران بفيروس كورونا تعاود الارتفاع 01 أيار 2020 03:08 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

إصابة مذيعة عربية مشهورة بفيروس كورونا 01 أيار 2020 01:23 م

ترامب

ترامب: مختبر ووهان الصيني هو مصدر فايروس كورونا 01 أيار 2020 11:37 ص

مايك بومبيو

بومبيو ينتقد قطر وجنوب أفريقيا بسبب دعمهما غير المباشر للاتجار بالبشر 30 نيسان 2020 10:19 ص

التعليقات