"فرقة درع الثورة" لحماية المتظاهرين في واسط

نظم مجموعة متظاهرين يطلقون على نفسهم "فرقة درع الثورة" في محافظة واسط تشكيل جديد من المتظاهرين استعراضا في ساحة تظاهرات المحافظة.

وقال الناشط المدني محمد الخالدي، إن مجاميع المتظاهرين عملت خلال الفترة الماضية على صناعة تلك الدروع من البراميل في ورشة عمل داخل ساحة الاعتصام.

وأضاف أن هدف الفرقة، سلمي يقتصر على حماية المتظاهرين من أي قوة تتعرض لهم لكي لا يفقدوا مزيدا من الشباب، وذلك بعد إمهال الحكومة مهلة حتى 10 من الشهر الحالي لتنفيذ مطالب واسط المتمثلة بحكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة إضافة لانتخابات مبكرة تحت إشراف مفوضية مستقلة.