ائتلاف "علاوي" يعلن عدم منح الثقة لحكومة الكاظمي

أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، عدم منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، عشية الجلسة النيابية لتحديد موعد للتصويت.



وقال الائتلاف في بيان: "للأسف لم نلمس أية بوادر إيجابية لمراعاة مطالب المتظاهرين والتمثيل لهم وللنقابات، وآلية اختيار الوزراء كانت مبهمة وغير معلومة".



وأكد عدم منحه الثقة لحكومة الكاظمي ومقاطعة جلسة البرلمان، على أن يكون معارضا سلميا في حال تمريرها.