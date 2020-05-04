مصاب بكورونا يحضر عيد ميلاد فيه نحو 90 شخصا في بغداد

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ من المدينة.



وقال الحجامي، في مقطع مصور بثه مكتبه الإعلامي: "مع الأسف، سجلت دائرتنا 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لعائلة أقامت حفلة عيد ميلاد، بحضور ما بين 70 و90 شخصا".



وأوضح المسؤول: "تبين فيما بعد أن أحد الأشخاص كان مصابا بالفيروس ونقل العدوى إلى مصابين آخرين"، مشيرا إلى أن "عدد المصابين مرشح للزيادة".

