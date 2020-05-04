بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 04 أيار 2020
آخر الأخبار
ترامب: لقاح كورونا سيكون متوفرا بحلول نهاية العام الحالي البرلمان ينتظر تشكيلة الكاظمي.. لتحديد جلسة التصويت "فرقة درع الثورة" لحماية المتظاهرين في واسط ائتلاف "علاوي" يعلن عدم منح الثقة لحكومة الكاظمي مصاب بكورونا يحضر عيد ميلاد فيه نحو 90 شخصا في بغداد متى يعتبر الشاي شرابا ضارا بالصحة؟ مقتل لاجئ من إقليم كردستان على يد قوات الأمن في البوسنة نجم دولي سابق : الكرة العراقية ستتطور تحت قيادة درجال او راضي لغاية الان .. كربلاء سوقت اكثر من 4 آلاف طن من الحنطة الزراعة النيابية : هجمات داعش الاخيرة تهدف لضرب الاقتصاد الوطني
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 04 أيار 2020 09:59 ص

مصاب بكورونا يحضر عيد ميلاد فيه نحو 90 شخصا في بغداد

كورونا-العراق
أعلن مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ من المدينة.

وقال الحجامي، في مقطع مصور بثه مكتبه الإعلامي: "مع الأسف، سجلت دائرتنا 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لعائلة أقامت حفلة عيد ميلاد، بحضور ما بين 70 و90 شخصا".

وأوضح المسؤول: "تبين فيما بعد أن أحد الأشخاص كان مصابا بالفيروس ونقل العدوى إلى مصابين آخرين"، مشيرا إلى أن "عدد المصابين مرشح للزيادة".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
احمد-راضي

نجم دولي سابق : الكرة العراقية ستتطور تحت قيادة درجال او راضي 04 أيار 2020 05:21 ص

نهر

اغلاق نهر في البصرة بسبب ارتفاع نسبة الاملاح في الفرات 03 أيار 2020 02:38 م

مصرف الرافدين

الرافدين: شمول منتسبي الداخلية بالسلف والقروض عبر الماستر كارد 03 أيار 2020 02:18 م

مطار الانبار

الأنبار تكشف موعد أول رحلة جوية من مطار المحافظة الدولي 03 أيار 2020 02:15 م

رواتب

لجنة نيابية تطمئن المتقاعدين بتأمين رواتبهم للعام الحالي 03 أيار 2020 02:08 م

حظر التجوال في ذي قار

القبض على اكثر من 35 الف مخالف لحظر التجوال الوقائي 03 أيار 2020 12:47 م

كورونا في البصرة

تسجيل (٦٦) اصابة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 03 أيار 2020 12:32 م

كورونا

صحة البصرة تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة شفاء 02 أيار 2020 04:10 م

التعليقات