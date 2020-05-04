بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 04 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 04 أيار 2020 09:47 ص

متى يعتبر الشاي شرابا ضارا بالصحة؟

الشاي

يعتبر الشاي من المشروبات الأكثر شيوعاً في العالم. لكن يجب الانتباه إلى طريقة تحضيره حيث يمكن ارتكاب بعض الأخطاء أن يجعله مشروباً يلحق الضرر بالصحة.

وأشار تقرير لدورية The New England Journal of Medicineالطبية، ونقلتها مجلة “لها” إلى أنه من الخطأ تناول الشاي المكثف.

وأفاد بأن امرأة في الـ47 من عمرها واجهت بسبب تناولها الشاي بهذه الطريقة لمدة 17 عاماً مشاكل صحية عدة منها تساقط كل أسنانها وهشاشة عظامها.

وذكر أن السبب يعود إلى تراكم مادة الفليور فيها. ولهذا نصح بضرورة عدم وضع أكياس الشاي في الماء المغلي لمدة طويلة وبعدم شرب ما يزيد على 4 أكواب يومياً.

كذلك أشارت دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية إلى أنه من الخطأ شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة لأن هذا يمكن أن يسبب فقر الدم مع مرور الوقت.

ونبهت إلى أنه من غير الصائب فعل هذا أيضاً قبل النوم بوقت قصير لأنه يسبب تسارع النبض والدفق الدموي وينشط الجهاز العصبي ما يعني عدم القدرة على النوم.

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