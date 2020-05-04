لغاية الان .. كربلاء سوقت اكثر من 4 آلاف طن من الحنطة



اعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في كربلاء تسويق اكثر من 4 الاف طن من محصول الحنطة لغاية الان.



وقال رئيس الاتحاد وليد الكريطي في تصريح صحفي :" ان مزارعي كربلاء سوقوا لغاية الان اكثر من 4 آلاف طن من محصول الحنطة في عموم المحافظة لمنافذ وزارة التجارة ، مع استمرار عمليات الحصاد والتسويق التي تجري بانسيابية عالية ووفق مواعيد واوقات محددة ".



واضاف الكريطي :" يجب ان يكون تسلم المحصول وفق الضوابط المعتمدة لتلافي حدوث اي تأخير في التسلم من الفلاحين وعدم حدوث تكدس او اية عملية فساد او ابتزاز للمزارعين من قبل تجار متنفذين".