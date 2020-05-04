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الإثنين, 04 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 04 أيار 2020 05:13 ص

لغاية الان .. كربلاء سوقت اكثر من 4 آلاف طن من الحنطة

الحنطة-2


اعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في كربلاء تسويق اكثر من  4 الاف طن من محصول الحنطة لغاية الان.

وقال رئيس الاتحاد وليد الكريطي في تصريح صحفي :" ان مزارعي كربلاء سوقوا لغاية الان اكثر من 4 آلاف طن من محصول الحنطة في عموم المحافظة لمنافذ وزارة التجارة ، مع استمرار عمليات الحصاد والتسويق التي تجري بانسيابية عالية ووفق مواعيد واوقات محددة ".

واضاف الكريطي :" يجب ان يكون تسلم المحصول وفق الضوابط المعتمدة لتلافي حدوث اي تأخير في التسلم من الفلاحين وعدم حدوث تكدس او اية عملية فساد او ابتزاز للمزارعين من قبل تجار متنفذين".

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