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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 04 أيار 2020 05:08 ص

الزراعة النيابية : هجمات داعش الاخيرة تهدف لضرب الاقتصاد الوطني

حرائق


وصف رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، هجمات داعش الارهابي الاخيرة ، بانها :" جزء من مخطط لضرب الاقتصاد والاستقرار الوطني".

وقال الشمري في بيان صحفي :" ان الفترة التي سبقت هجمات داعش الارهابي الاخيرة  شهدت عمليات ممنهجة لحرق الاراضي الزراعية ، خاصة مزارع الحنطة والشعير ".

واضاف انه :" بعد  الاعلان عن وصول العراق للاكتفاء الذاتي من اغلب المحاصيل والمنتتجات الزراعية والاستعداد للتصدير ، بدأ الارهاب بتنفيذ مخططاته الخبيثة المدفوعة داخليا وخارجيا لضرب الاقتصاد الوطني والاستقرار المجتمعي".

وشدد الشمري على :" اهمية تعزيز المقرات الامنية بالقدرات الاستخبارية وتعاون اهالي المناطق التي تتعرض للهجمات من اجل الانتهاء من هذا الامر وعدم العودة الى ماحصل في 2014 ".

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