الزراعة النيابية : هجمات داعش الاخيرة تهدف لضرب الاقتصاد الوطني



وصف رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، هجمات داعش الارهابي الاخيرة ، بانها :" جزء من مخطط لضرب الاقتصاد والاستقرار الوطني".



وقال الشمري في بيان صحفي :" ان الفترة التي سبقت هجمات داعش الارهابي الاخيرة شهدت عمليات ممنهجة لحرق الاراضي الزراعية ، خاصة مزارع الحنطة والشعير ".



واضاف انه :" بعد الاعلان عن وصول العراق للاكتفاء الذاتي من اغلب المحاصيل والمنتتجات الزراعية والاستعداد للتصدير ، بدأ الارهاب بتنفيذ مخططاته الخبيثة المدفوعة داخليا وخارجيا لضرب الاقتصاد الوطني والاستقرار المجتمعي".



وشدد الشمري على :" اهمية تعزيز المقرات الامنية بالقدرات الاستخبارية وتعاون اهالي المناطق التي تتعرض للهجمات من اجل الانتهاء من هذا الامر وعدم العودة الى ماحصل في 2014 ".