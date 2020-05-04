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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 04 أيار 2020 05:03 ص

نائب : لاضمانات لحصول الكابينة الوزارية على ثقة البرلمان

كاطع الركابي


توقع  النائب كاطع الركابي، عدم تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي في البرلمان ، بسبب رفض بعض اسماء الكابينة الوزارية .

وقال الركابي في تصريح صحفي :" ان الكاظمي قدم مجموعة من الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية إلى هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة، لغرض تدقيقها قبل تقديمها بشكل رسمي الى البرلمان "، مبينا :" ان بعض الكتل السياسية رفضت بعض الاسماء التي رشحها الكاظمي".

وحذر الركابي من :" ان رفض بعض اسماء الكابينة الوزارية، سيعرقل تمرير حكومة مصطفى الكاظمي في مجلس النواب ، وسيمنع منحها الثقة"، مشيرا الى انه "لا توجد ضمانات كافية لمنح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي، اذا تم تحديد موعد عقد جلسة التصويت، دون التفاهم على  عدد من اسماء الوزراء  في حكومته".

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