"الحل" يخول المكلف اختيار وزرائه .. بشرط !

طالب حزب "الحل" بزعامة جمال الكربولي رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي باحترام استحقاق المكون السني في كابينتة الحكومية .



وذكر الحزب في بيان صحفي :" ان استحقاق المكون السني في حكومة الكاظمي القادمة لا يمكن ان يقل عن (٦) وزارات" .



وشدد "الحل" على " وجوب ان يصار الى اعتماد معيار موحد وواضح لاختيار الوزراء، بمن فيهم وزراء المكون السني الستة ، شريطة أن يكونوا من الشخصيات المهنية المستقلة النزيهة ، من الذين لا يتبعون اي حزب".



واكد الحزب في ختام بيانه ، تخويله رئيس الوزراء المكلف صلاحية اختيار الوزراء ، بشرط ان يكونوا على وفق المواصفات التي تم ذكرها .