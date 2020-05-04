المرشدي : الكاظمي رضخ للكتل السياسية وعاد الى المحاصصة



اعلن النائب عن تيار "الحكمة" اسعد المرشدي :" ان قائمة جديدة لمرشحين عرضها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على الكتل السياسية من اجل منحها الثقة خلال الاسبوع الحالي".



وقال المرشدي في تصريح صحفي :" ان القائمة تبدو غير ملبية للطموح، وتظهر رضوخ الكاظمي للكتل السياسية والعودة مجدداً الى المحاصصة ".



واضاف :" ان قائمتي "الفتح" و"سائرون" ، بوصفهما قد رشحتا رئيس الوزراء المكلف الحالي ، تمارسان الضغط عليه من اجل تشكيل حكومة بالآليات ذاتها التي تم اعتمادها سابقاً".



وتوقع المرشدي، رفضاً شعبياً لقائمة الكاظمي في حال تمريرها بمجلس النواب، واتساع نطاق التظاهرات الرافضة للتمسك بالمحاصصة.