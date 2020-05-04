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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 04 أيار 2020 04:47 ص

المرشدي : الكاظمي رضخ للكتل السياسية وعاد الى المحاصصة

اسعد المرشدي


اعلن النائب عن تيار "الحكمة"  اسعد المرشدي :" ان قائمة جديدة لمرشحين عرضها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على الكتل السياسية من اجل منحها الثقة خلال الاسبوع الحالي".

وقال المرشدي في تصريح صحفي :" ان  القائمة تبدو غير ملبية للطموح، وتظهر رضوخ الكاظمي للكتل السياسية والعودة مجدداً  الى المحاصصة ".

واضاف :" ان قائمتي "الفتح" و"سائرون" ،  بوصفهما قد رشحتا رئيس الوزراء المكلف الحالي ، تمارسان الضغط عليه من اجل تشكيل حكومة بالآليات ذاتها التي تم اعتمادها سابقاً".

وتوقع المرشدي، رفضاً شعبياً لقائمة الكاظمي في حال تمريرها بمجلس النواب، واتساع نطاق التظاهرات الرافضة للتمسك بالمحاصصة.

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