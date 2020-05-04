نائبة : حكومة الكاظمي "بائسة" ولن تمر بمجلس النواب



انتقدت النائبة عن تحالف "الفتح" ميثاق الحامدي حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ، ووصفتها بـ "البائسة" ، فيما استبعدت تمريرها داخل مجلس النواب.



وقالت الحامدي في تصريح صحفي :" ان كابينة الكاظمي بائسة وتم اختيارها وفق منظور المحاصصة الحزبية الضيقة"، مبينة :" ان اغلب أعضاء مجلس النواب غير مقتنعين بالكابينة الوزارية ، وتمرير حكومة الكاظمي داخل البرلمان اصبح امرا مستعبدا " .



واضافت :" ان الكابينة الوزارية للكاظمي غير ملبية لطموحات الشارع والظروف التي تمر بها البلاد، فقد رشح شخصيات عليها ملفات فساد وارتباط بالنظام البائد، فضلا عن ترشيح شخصيات اخرى لا تمتلك اية خلفية سياسية او قيادية ".