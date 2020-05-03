نشطاء يهاجمون نوري المالكي: أنت السبب في هجوم سامراء لأنك منحت السلاح والأرض للدواعش

هاجم نشطاء عراقيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مؤكدين أنه السبب في هجوم داعش الإرهابي على القوات الأمنية في سامراء.

وقال المالكي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، "في الوقت الذي نتقدم بالعزاء لذوي الشهداء وإخوانهم المقاتلين الذين نالوا الشهادة في هذا الشهر الشريف على يد شرار الخلق الداعشيين في تكريت".

وأضاف، "ندعو الى عدم التراخي والحذر من مخططات داعش الارهابية خصوصا في ظل الظروف الراهنة، الرحمة لشهدائنا الأبطال والشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

ورد النشطاء على المالكي، قائلين: "الهجوم في سامراء وليس في تكريت لكن يبدو أن فوبيا الطائفية التي تعصف بداخلك أخذتك بعيدا عن الحدث".

وأضافوا " كل ما يحدث هو بسببك لأن منحت السلاح والأرض للدواعش الإرهابين".

ووجهوا رسالة إلى المالكي قائلين "كل مصائب العراق برقبتك، دم شهداء سبايكر برقبتك".

وطالب النشطاء بمحاكمة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق على جرائمه ضد العراقيين.

وأكد النشطاء، أن الدولة العميقة التي أسسها المالكي في العراق بدعم من النظام الإرهابي في إيران تحول اليوم بينه وبين محاسبته على جرائمه خلال ٨ سنوات من حكمه الدموي.

وأشار النشطاء إلى أن من جرائم المالكي في العراق،" مجزرة الزرگة في ٢٠٠٧، مجزرة سوق الشيوخ ٢٠٠٨ ، مجزرة الحويجة ٢٠١٣ ، تسليم الموصل لداعش الإرهابي ٢٠١٤".

وأضافوا، كذلك من جرائم المالكي، "اغتيال الناشطين المدنيين، انتهاكات حقوق الإنسان، تحويل المؤسسة الأمنية إلى أداة طائفية لتصفية "خصومه"، مجزرة سبايكر ٢٠١٤".

وتابعوا، أنه أيضا من جرائم المالكي في العراق، "مجزرة الصقلاوية، سرقة وإهدار المال العام، الفساد الإداري والمالي، تعزيز الطائفية".

وأكد النشطاء أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم أبدا وسيدفع ثمنها.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على تغريدة نوري المالكي بعد هجوم داعش في سامراء:

وقال حساب "علي محمد" "يكفي أنكم أمنتم منطقتكم الخضراء ؟!! وطز بالشيعة أينما كانوا فهم حطب لبقائكم بالمغانم والنهب والفساد".



وأضاف، حساب " البروفيسور || ElProfesor"، "تقصد داعش الإرهابي الذي بعت له الوطن وسلمته مفاتيح الموصل".



وتابع حساب " Ahmad \ القمر شخصياً"، "الله لا يسامحك، كل مصائب العراق برقبتك، دم شهداء سبايكر برقبتك".



وذكر حساب، "الإعلامية روى القيسي البديل"،" كل ما يحصل هو بسببك لأن منحت السلاح والارض للدواعش وجلوسك مع الخنجر خير دليل".



وقال حساب " الشاعر إياد الشجن"، "هؤلاء مخلفات الألف مقاتل إرهابي الذي هربتهم من سجن أبو غريب".



وذكر حساب " عمر الجنابي"، "الهجوم في سامراء وليس في تكريت لكن يبدو أن فوبيا الطائفية التي تعصف بداخلك أخذتك بعيدا عن الحدث".



وأضاف حساب " كاظم العراقي"، "لعد ومجازر نور سبايكر وين وألف وسبعمائة والأربع محافظات والموازنات بوكته ومجزرة سوق الشيوخ وكلمته المشهورة "ضربت شيعة أكثر من سنة".

