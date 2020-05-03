المصانع والمعامل بالعراق معطلة لصالح الشركات الإيرانية.. ونشطاء: إيران أساس خراب اقتصاد البلد

تساءل نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أين هم عمال العراق؟، مؤكدين أن المصانع والمعامل والشركات جميعها معطلة لصالح المصانع والمعامل والشركات الإيرانية.

وهاجم النشطاء إيران والسياسيون والمليشيات الموالية لها في العراق، مؤكدين أن إيران هي أساس خراب الاقتصاد العراقي.

ودعا النشطاء إلى تبني حزمة تشريعات وقوانين تحفظ للعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وتمنع أي تجاوز او مصادرة لتلك الحقوق.

وأكدوا على ضرورة وضع خطط حقيقية لمحاربة الفساد الذي كان السبب الرئيس في تراجع القطاع الاقتصادي وتوقف المشاريع الصناعية وانحدار مستوى الخدمات وهو ما تسبب بارتفاع اعداد العاطلين عن العمل وانتهاك حقوق شريحة كبيرة من العمال.

وأشاروا إلى أن شريحة العمال في العراق تعد الأكثر فقراً وتهميشاً منذ عشرات السنين، فهم لا يتقاضون الأجور التي يستحقونها بالمقارنة مع ما يقومون به في أعمال غالباً ما تكون قاسية وشاقة، ولا ضمان يحميهم إذا ما تعرّض أحد منهم إلى مرض أو خطر.

وأطلق النشطاء من قبل عدة حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم المنتجات الوطنية، ومقاطعة ما يُستورد من إيران، كتعبير عن رفض سياساتها في العراق ودعمها لسياسيين وكتل يتهمها المحتجون بأنها سبب تدهور أوضاع البلاد سياسياً واقتصادياً.

وأكد النشطاء أن سياسية الإغراق الاقتصادي المتعمّدة التي تمارسها إيران للعراق، فضلاً عن عدم دعم الحكومات للقطاعات الإنتاجية، أدت إلى هذا التدهور، مشيرين إلى أن سياسيين لديهم مصالح اقتصادية مع الخارج أسهموا في هذا التراجع الكبير.

وأشاروا إلى أن هناك مؤامرات سياسية عدّة أُحيكت على الاقتصاد العراقي، وتحديداً القطاعات الإنتاجية لإعادة هيكلتها"، لافتين إلى أن سياسيين كثر يقدمون تلك الخدمات لإيران التي ترعاهم وتوفر لهم دعماً سياسياً أوصلهم إلى مناصب مهمة في العراق ويردون الجميل بتخريب الاقتصاد العراقي.

وأكد أن البنى التحتية للإنتاج متوفرة، وهناك نحو 53 ألف مصنع معطل، كل ما تحتاجه هو رفدها بالتطور التكنولوجي للمنافسة، وأن العقبة الوحيدة التي تقف في طريق الإنتاج المحلي هي عدم وجود قيادة اقتصادية وطنية تسعى إلى تطويره.

وكشفوا عن أن عدداً كبيراً من السياسيين يتقاضون أرباحاً من شركات إيرانية مقابل تعطيل الإنتاج لمحلي، مبيناً أن الاستيراد غير المنضبط منفذ رئيس لتهريب العملة وغسيل الأموال.

وقال مالك أحد المصانع، "بدأنا تسريح عدد من العاملين حتى أصبح لدينا الحد الأدنى من عدد العمال. المنتج الإيراني نزل بأسعار بخسة لا نستطيع أن ننافس أسعاره وهو منتج ذو مواصفات متدنية".

عامل في أحد المصانع قال : "لا أعرف إلى أين أذهب. أنا رجل وليس لدي ما يعيلني، لماذا تفعل بنا الدولة هكذا؟ نحن أهل الخير والنفط. لا أستطيع الحديث أكثر".

وأكد مراقبون، أنه لم يكن التمدد الإيراني في العراق مقتصراً على الملف السياسي والمذهبي، وإنما تمكنت طهران من ابتلاع الاقتصاد العراقي بكافة مفاصله.

من جانبه، يؤكّد المحلل حسن سالم، أن "المحاصصة الطائفية والحزبية والنظام السياسي الرديء والانشغال بالغنائم والمناصب واللعب بأموال ومقدرات الدولة العراقية جعلت غالبية المسؤولين في الحكومة لا ينتبهون إلى شريحة العمال المهمة، التي تعمل بمرتبات قليلة وساعات طويلة".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ضد إيران:

وقال حساب " شاء الله"، "للأسف فعلا نحن محتلون من قبل إيران".



وأضاف حساب " Al Saher"، "إن شاء الله ترجع المعامل والزراعة ويزدهر العراق".



وتابع: حساب " "Hayder Babel "يجب أن يكون هنالك وعي ومقاطعة المنتجات الإيرانية الرديئة والتالفة وعدم شرائها".



وذكر حساب "" Ali Maskari"صحيح حاليا حرب من إيران على اقتصاد العراق وحرق المصانع والمزارع".



وقال حساب " عادل راضي"، "لا يوجد عمال في العراق كلهم عاطلين عن العمل والمصانع والمعامل متوقفة بأمر من خامنئي".



وأوضح حساب " المكرم الخفاجي أبو الفيض"، "إيران.. أساس خراب اقتصاد البلد.. لأجل بقاءها مورد وحيد للعراق وبفضل عملائها".



وتابع حساب " عباس البصري"، "حسب توجيهات إيرانية لخدمهم حكام العراق".





