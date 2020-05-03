اغلاق نهر في البصرة بسبب ارتفاع نسبة الاملاح في الفرات



اغلقت دائرة الموارد المائية في البصرة احد الانهر الفرعية ، بسبب ارتفاع نسبة الاملاح في الفرات.



وذكر عدنان الجابري قائمقام قضاء المدينة شمالي البصرة في تصريح صحفي:" نفذت كوادر دائرة الموارد المائية ، عملية غلق نهر " ابو جذيع " الذي يدخل مياه الاهوار الوسطى باتجاه نهر الفرات ، مسببا ارتفاعا كبيرا في نسبة الاملاح".



واوضح الجابري " ان هذا الاغلاق يأتي ضمن سلسلة المعالجات التي تهدف لتحسين نوعية المياه في نهر الفرات الذي يعد المصدر المائي الوحيد لقضاءي المدينة و الامام الصادق و ناحية الشهيد عز الدين سليم".



ف.ا