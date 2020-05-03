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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 أيار 2020 02:38 م

اغلاق نهر في البصرة بسبب ارتفاع نسبة الاملاح في الفرات

نهر

اغلقت دائرة الموارد المائية في البصرة احد الانهر الفرعية ، بسبب ارتفاع نسبة الاملاح  في  الفرات.

وذكر عدنان الجابري قائمقام قضاء المدينة شمالي البصرة في تصريح صحفي:" نفذت كوادر دائرة الموارد المائية ، عملية غلق  نهر " ابو جذيع "  الذي يدخل مياه الاهوار الوسطى باتجاه نهر الفرات ، مسببا ارتفاعا كبيرا في نسبة الاملاح".

واوضح الجابري " ان هذا الاغلاق يأتي ضمن سلسلة المعالجات التي تهدف لتحسين نوعية المياه في نهر الفرات الذي يعد المصدر المائي الوحيد لقضاءي المدينة و الامام الصادق  و ناحية الشهيد عز الدين سليم".

ف.ا
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