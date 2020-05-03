التركمان يلوحون بـ "التصعيد الشعبي"في حال استمرار تهميشهم



هدد النائب عن المكون التركماني احمد حيدر، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بـ " التصعيد الشعبي " في حال عدم منح التركمان استحقاقهم في التمثيل الوزاري.



وقال حيدر في تصريح صحفي :" ان المكون التركماني سيلجأ الى سلوك الطرق القانونية والدستورية للتعبير عن رفضه التهميش ".



واضاف :" ان هناك رسائل عدة وصلتنا للخروج بتظاهرات واعتصامات في حال جرى تهميش التركمان من قبل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي"، مبينا :" ان التركمان سكتوا طيلة الحكومات المتعاقبة على التهميش والاقصاء ، ولن يسكتوا هذه المرة وخيارهم المقبل التصعيد الشعبي".



ف.ا