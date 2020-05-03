بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 03 أيار 2020 02:31 م

التركمان يلوحون بـ "التصعيد الشعبي"في حال استمرار تهميشهم

أحمد حيدر البياتي

هدد النائب عن المكون التركماني احمد حيدر، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بـ " التصعيد الشعبي " في حال عدم منح التركمان استحقاقهم  في التمثيل الوزاري.

وقال حيدر في تصريح صحفي :" ان المكون التركماني سيلجأ الى سلوك الطرق القانونية والدستورية للتعبير عن رفضه التهميش ".

واضاف :" ان هناك رسائل عدة وصلتنا للخروج بتظاهرات واعتصامات في حال جرى تهميش التركمان من قبل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي"، مبينا :" ان التركمان سكتوا طيلة الحكومات المتعاقبة على التهميش والاقصاء ، ولن يسكتوا  هذه المرة وخيارهم المقبل التصعيد الشعبي".

ف.ا
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