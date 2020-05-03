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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 أيار 2020 02:27 م

فيان صبري : الوفد الكردي الجديد سيعزز تفاهمات الايام السابقة

فيان صبري

اكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري :" ان زيارة وفد الاقليم  الى بغداد ..تأتي تعزيزا لتفاهمات الايام السابقة بين المركز والاقليم ".

وقالت صبري في تصريح صحفي :"  ان   الوفد السابق الذي زار بغداد توصل الى نتائج مهمة لتعزيز الحوار البناء وفق الدستور والقانون".

واضافت :" ان هناك تفهما واضحا ومؤشرات ايجابية لزيارة الوفد الى بغداد ، من اجل تعزيز هذه التفاهمات "، مشيرة الى :" ان الوفد الذي زار بغداد قبل أيام توصل الى نتائج ايجابية ، والوفد الاخر سياتي ليبلور النتائج الى صيغ مقترحات ،ومن المهم تعزيز وبلورة الحوار البناء وفق الدستور والقانون ".

ومن المقرر ان يصل وفد من اقليم كردستان الى بغداد قريبا لاستمرار المناقشات الخاصة برواتب موظفي الاقليم وايرادات النفط المصدر من الاقليم .

 

ف.ا

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