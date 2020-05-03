نائب : استبدال اسماء المرشحين للكابينة مستمر حتى لحظة التصويت



اكد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي, عدم وجود قائمة ثابتة باسماء مرشحي الكابينة المقبلة ، وان كل الاسماء معرضة للاستبدال حتى اخر لحظة قبل عقد جلسة التصويت, مرجحا عقد جلسة التصويت يوم غد الاثنين او الثلاثاء كاقصى موعد .



وقال خلاطي في تصريح صحفي :" ان عملية استبدال الشخصيات المرشحة في القوائم التي يتم تسريبها من قبل فريق الكاظمي او الكتل السياسية غير ثابتة " , مبينا :" ان الاستبدال سيستمر حتى دخول اعضاء البرلمان الى جلسة التصويت".



واضاف :" ان الكتل السياسية مازالت مختلفة بشأن توزيع الوزارات من حيث الاستحقاق الانتخابي , الا ان نسبة الاتفاقات عالية جدا وانها عازمة على تمرير الحكومة باسرع وقت".



ف.ا