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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 أيار 2020 02:24 م

نائب : استبدال اسماء المرشحين للكابينة مستمر حتى لحظة التصويت

حسن خلاطي

اكد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي, عدم وجود  قائمة ثابتة باسماء مرشحي الكابينة المقبلة ، وان كل الاسماء معرضة للاستبدال حتى اخر لحظة قبل عقد جلسة التصويت, مرجحا عقد جلسة التصويت يوم غد الاثنين او الثلاثاء كاقصى موعد .

وقال خلاطي في تصريح صحفي :" ان عملية استبدال الشخصيات المرشحة في القوائم التي يتم تسريبها من قبل فريق الكاظمي او الكتل السياسية غير ثابتة " , مبينا :" ان الاستبدال سيستمر حتى دخول اعضاء البرلمان الى جلسة التصويت".

واضاف :" ان الكتل السياسية مازالت مختلفة بشأن توزيع الوزارات من حيث الاستحقاق الانتخابي , الا ان نسبة الاتفاقات عالية جدا وانها عازمة على تمرير الحكومة باسرع وقت".

ف.ا
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أخر تعديل: الأحد، 03 أيار 2020 02:26 م
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