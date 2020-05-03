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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 أيار 2020 02:22 م

مقتل مدني في هجوم مسلح شمال الموصل

نزاع مسلح

قتل مدني في هجوم مسلح  شمال الموصل.

وقال مصدر امني للوكالة  ان "مسلحين اطلقوا النار من اسلحة خفيفة ،على مدني عند خروجه من منزله في ناحية الرشيدية شمال الموصل ، واردوه قتيلا بالحال  ثم لاذوا بالفرار".

ف.ا
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