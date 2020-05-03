مقتل مدني في هجوم مسلح شمال الموصل

قتل مدني في هجوم مسلح شمال الموصل. وقال مصدر امني للوكالة ان "مسلحين اطلقوا النار من اسلحة خفيفة ،على مدني عند خروجه من منزله في ناحية الرشيدية شمال الموصل ، واردوه قتيلا بالحال ثم لاذوا بالفرار". ف.ا Copy أخبار متعلقة إصابة آمر لواء 40 بالجيش واستشهاد اثنين من مرافقيه إثر انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد لمواجهة الانخفاض المفاجئ .. سعران للنفط في الموازنة اغتيال مسؤول في الاستخبارات الإيرانية إثر هجوم مسلح مقتل وإصابة 3 من قوات الجيش في هجوم مسلح بكركوك مقتل شرطي بطلق ناري من قبل مجهولين في هجوم مسلح على نقطة أمنية غرب ديالي مقتل شرطي إيراني في هجوم مسلح قرب الأحواز العربية