مقتل مدني في هجوم مسلح شمال الموصل



قتل مدني في هجوم مسلح شمال الموصل.



وقال مصدر امني للوكالة ان "مسلحين اطلقوا النار من اسلحة خفيفة ،على مدني عند خروجه من منزله في ناحية الرشيدية شمال الموصل ، واردوه قتيلا بالحال ثم لاذوا بالفرار".



ف.ا