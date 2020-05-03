الرافدين: شمول منتسبي الداخلية بالسلف والقروض عبر الماستر كارد



اعلن مصرف الرافدين شمول منتسبي وزارة الداخلية الموطنة رواتبهم ، بالسلف والقروض ، من حاملي بطاقة الماستر كارد من المصرف حصرا .



وقال في بيان :" ان منتسبي وزارة الداخلية ،بمجرد اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الالكترونية ، فانهم مشمولون بالسلف والقروض التي يمنحها المصرف .



واشار الى ان : الخدمات المصرفية التي تمنح لمنتسبي الداخلية تكون عن طريق بطاقة الماستر كارد الصادرة من المصرف تحديدا.



وأوضح البيان ان منتسبي مقر الداخلية تسلموا رواتبهم لشهر نيسان الكترونيا وعبر الماستر كارد.



ف.ا