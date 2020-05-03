الأنبار تكشف موعد أول رحلة جوية من مطار المحافظة الدولي





اعلن رئيس هيئة استثمار محافظة الانبار، مهدي صالح النومان، ، عن موعد اول رحلة جوية من مطار الانبار الدولي غربي المحافظة.



وقال النومان في تصريح صحفي: إن “محافظ الانبار علي فرحان الدليمي شكل لجنة من ذوي الاختصاص لاستلام الموقع الرسمي لمطار الانبار الدولي من الجهات المعنية في بغداد للمباشرة بالعمل بعد عرضه كفرص استثمارية امام الشركات الواعدة المختصة بهذا الشأن».



واضاف ان” آلية العمل لإنشاء مطار الانبار الدولي الخاص لنقل المسافرين والشحن الجوي وسيكون على مراحل المرحلة الاولى دعوة الشركات الاستثمارية التخصصية ومدة التشغيل التي قد تستغرق عاما، وبعدها يكون خط تشغيل المسافرين وهذا طموحنا في المرحلة الأولى».



وأوضح أن “مطار الانبار الدولي سوف يشهد انطلاق اول رحلة جوية عام 2022″، مؤكدا ان “مطار الانبار الدولي سيكون مطار الشحن الجوي الاول في العراق كونه يستقبل مليون طن سنويا».



وأشار النومان الى أن “حكومة الانبار المحلية، وبدعم من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ستنجز هذا المشروع الكبير، مستغلين الركود الاقتصادي الذي يمر به العالم نتيجة الازمة الصحية التي خلفها مرض كورونا.



ف.ا