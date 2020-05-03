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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 أيار 2020 02:10 م

نائب يرجح التصويت على حكومة الكاظمي يوم الثلاثاء

الاتحاد الوطني الكردستاني



رجح نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي في مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل.

ونقل موقع الاتحاد الوطني  الكردستاني عن  النائب عن كتلة الاتحاد الوطني  حسن آلي:" ان مجلس النواب سيعقد يوم غد الاثنين جلسة تمهيدية قبل التصويت على الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

واضاف:" اتصور بان جلسة التصويت على حكومة الكاظمي ستكون يوم الثلاثاء المقبل بعد الانتهاء من جميع الاجراءات اللازمة والاتفاق بين الكتل السياسية. 

وحول امكانية تمرير الحكومة داخل مجلس النواب، قال النائب حسن آلي:" اعتقد بان الحكومة ستمرر بشكل سريع لان اغلب الكتل النيابية اكدت دعمها للكاظمي وهناك ارضية ملائمة للتصويت على تشكيلة الحكومة الاتحادية الجديدة.

ف.ا
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