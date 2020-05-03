مصدر: الفتح يعترض على 4 مرشحين.. والكاظمي يرضخ

افاد مصدر سياسي، يوم السبت، ان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ابلغ رئيس الوزراء المكلف اعتراضه على ترشيح عدد من الشخصيات كوزراء في الكابينة الجديدة، فيما اشار الى ان الكاظمي سيقوم باجراء تعديل قبل تقديم التشكيلة للبرلمان.

وقال المصدر ان "تحالف الفتح أبلغ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في اجتماع القوى السياسية اعتراضه على ترشيح عدد من الشخصيات في القائمة المعدلة الأخيرة".

وأوضح أن "المرشحين المعترض عليهم هم كل من حارث حسن لوزارة الخارجية، وحسن ناظم لوزارة التعليم العالي، وهاشم داود لوزارة الثقافة، وكاظم السهلاني لوزارة العمل".

وأشار المصدر إلى أن "هذه الوزارات هي من حصة الفتح"، منوها على ان "الكاظمي سيقوم بإجراء تعديل اخير على الكابينة الوزارية قبل تقديمها إلى مجلس النواب".

وكان مصدران مطلعان قد أبلغا شفق نيوز، السبت، بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه دعوة للنواب للحضور إلى بغداد الاثنين تمهيداً لعقد جلسة خاصة بالنظر في منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وأشار أحد المصدرين إلى أن "المجلس سيعقد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الجاري".