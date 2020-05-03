بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 03 أيار 2020
آخر الأخبار
نواب: منهاج الكاظمي مقتضب.. وكل أسماء الوزراء المتداولة عرضة للاستبدال نشاط متصاعد لداعش ..الكاظمي يركب موجته للدفع بحكومته اغلاق نهر في البصرة بسبب ارتفاع نسبة الاملاح في الفرات التركمان يلوحون بـ "التصعيد الشعبي"في حال استمرار تهميشهم فيان صبري : الوفد الكردي الجديد سيعزز تفاهمات الايام السابقة نائب : استبدال اسماء المرشحين للكابينة مستمر حتى لحظة التصويت مقتل مدني في هجوم مسلح شمال الموصل الرافدين: شمول منتسبي الداخلية بالسلف والقروض عبر الماستر كارد الأنبار تكشف موعد أول رحلة جوية من مطار المحافظة الدولي نائب يرجح التصويت على حكومة الكاظمي يوم الثلاثاء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 أيار 2020 02:08 م

مصدر: الفتح يعترض على 4 مرشحين.. والكاظمي يرضخ

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

افاد مصدر سياسي، يوم السبت، ان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ابلغ رئيس الوزراء المكلف اعتراضه على ترشيح عدد من الشخصيات كوزراء في الكابينة الجديدة، فيما اشار الى ان الكاظمي سيقوم باجراء تعديل قبل تقديم التشكيلة للبرلمان.
وقال المصدر  ان "تحالف الفتح أبلغ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في اجتماع القوى السياسية اعتراضه على ترشيح عدد من الشخصيات في القائمة المعدلة الأخيرة".
وأوضح أن "المرشحين المعترض عليهم هم كل من حارث حسن لوزارة الخارجية، وحسن ناظم لوزارة التعليم العالي، وهاشم داود لوزارة الثقافة، وكاظم السهلاني لوزارة العمل".
وأشار المصدر إلى أن "هذه الوزارات هي من حصة الفتح"، منوها على ان "الكاظمي سيقوم بإجراء تعديل اخير على الكابينة الوزارية قبل تقديمها إلى مجلس النواب".
وكان مصدران مطلعان قد أبلغا شفق نيوز، السبت، بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه دعوة للنواب للحضور إلى بغداد الاثنين تمهيداً لعقد جلسة خاصة بالنظر في منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وأشار أحد المصدرين إلى أن "المجلس سيعقد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الجاري".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أحمد حيدر البياتي

التركمان يلوحون بـ "التصعيد الشعبي"في حال استمرار تهميشهم 03 أيار 2020 02:31 م

فيان صبري

فيان صبري : الوفد الكردي الجديد سيعزز تفاهمات الايام السابقة 03 أيار 2020 02:27 م

حسن خلاطي

نائب : استبدال اسماء المرشحين للكابينة مستمر حتى لحظة التصويت 03 أيار 2020 02:24 م

الاتحاد الوطني الكردستاني

نائب يرجح التصويت على حكومة الكاظمي يوم الثلاثاء 03 أيار 2020 02:10 م

بشير-الحداد-1-1068x712

نائب رئيس البرلمان يتوقع عقد جلسة التصويت على كابينة الكاظمي نهاية الاسبوع الحالي 03 أيار 2020 02:04 م

سائرون

تحالف سائرون :لا ضمانات حقيقية لتمرير حكومة الكاظمي حتى الآن 03 أيار 2020 01:59 م

جاسم محمد جعفر البياتي

البياتي : استبعاد الاسلاميين والتركمان مرفوض 03 أيار 2020 01:31 م

الكاظمي

قيادي بالحكمة: حكومة الكاظمي ستمرر خلال الأسبوع الحالي 03 أيار 2020 12:58 م

التعليقات