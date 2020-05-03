جيرارد بيكيه مدافع برشلونة يسخر من ريال مدريد.. ورد قاسي من كاسياس

احتفل مدافع برشلونه جيرارد بيكيه، بمرور 11 عام على سحق فريقه لريال مدريد في أرض الاخيرة بنتيجة 2-6، الامر الذي ادى لتفاعل اجتماعي واسع لا سيما من قبل جمهور الفريق الملكي.

ونشر بيكيه على حسبه في موقع "تويتر"، مقطع فيديو يُسجل فيه اللاعب نفسه هدف فريقه الأخير وكتب فوق هذه المقطع "11 سنة".

وقاد بيب جوارديولا، مدرب برشلونة الأسبق ومانشستر سيتي الإنجليزي الحالي "البلوجرانا" للانتصار بستة أهداف مقابل هدفين في 2 مايو 2009 .

وأحدثت تغريدة بيكيه جلبة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي وأثارت غضب جمهور ريال مدريد وحارسه الأسطوري إيكر كاسياس.

ولم يكن من كاسياس سوى أن أعاد نشر تدوينة بيكيه وكتب فوقها "11+2= 13"، في إشارة إلى عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا الذي حققها الفريق طوال تاريخه.

ويتصدر ريال مدريد قائمة أكثر أندية العالم تحقيقًا لدوري الأبطال، كان لكاسياس النصيب في التتويج بثلاثة منها.

وأثار ذلك الانتصار عاصفة كبيرة بداخل ريال مدريد في عام 2009، لذلك أراد بيكيه استغلال الفرصة وإحياء ذكرى هذا الانتصار الكبير.

وسجل أهداف برشلونة كل من الفرنسي تيري هنري (هدفين)، الإسباني كارليس بويول (هدف)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (هدفين) واختتم بيكيه قائمة أهداف برشلونة في تلك المباراة.

في حين سجل ريال مدريد هدفين فقط جاءا عن طريق المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وقائد ريال مدريد الحالي سيرجيو راموس .



