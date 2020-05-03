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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 أيار 2020 02:04 م

نائب رئيس البرلمان يتوقع عقد جلسة التصويت على كابينة الكاظمي نهاية الاسبوع الحالي

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توقع نائب رئيس البرلمان بشير الحداد عقد جلسة التصويت على كابينة  الكاظمي نهاية الاسبوع الحالي

وقال الحداد في تصريح صحفي، إن "الكاظمي أرسل المنهاج الحكومي ونتوقع أن يرسل أسماء الكابينة الوزارية في الأيام القادمة، وبعد وصول الأسماء سوف يحدد موعد عقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة.

 واشار الى أن "جلسة منح الثقة ستكون في قاعة المؤتمرات ولذلك لكبر حجمها وستكون هنالك مسافة بين نائب وآخر للوقاية الصحية"، مؤكداً أنه "سيتم اتباع جيمع الإجراءات الصحية والوقائية أثناء جلسة التصويت على حكومة الكاظمي".

وأضاف أن "رئاسة البرلمان وجهت النواب للحضور إلى بغداد يوم غد الاثنين استعداداً لعقد الجلسة في الأيام القادمة"، مشيراً إلى أنها "من الممكن أن تكون نهاية الأسبوع الجاري.

 وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه أمس بتواجد النواب في بغداد غداً الاثنين.

وأضاف أنه "تمت تهيئة رحلة من مطاري أربيل والسليمانية ورحلة مطار البصرة لنقل النواب إلى بغداد يوم غد الاثنين"،.

ف.ا
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