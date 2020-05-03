تحالف سائرون :لا ضمانات حقيقية لتمرير حكومة الكاظمي حتى الآن





اكدت كتلة تحالف سائرون النيابية عدم وجود ضمانات حقيقية لتمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي حتى الآن، مشيرة الى أن بعض الكتل قد تغير مواقفها في اللحظات الأخيرة .



وقال النائب عن التحالف جمال فاخر، في تصريح صحفي ان» اكمال الكابينة الوزارية وتحديد موعد جلسة التصويت عليها، لا يعني ان الحكومة الجديدة ستمرر داخل البرلمان «، معتبرا ان» الكاظمي عمل على ارضاء كافة الاطراف السياسية، وجعل حكومته حكومة شراكة «.



وحسب التسريبات الاعلامية تضم القائمة الجديدة ، حارث محمد وعبد الكريم هاشم لوزارة الخارجية ، عثمان الغانمي و نجيب الصالحي وعدنان الزرفي لوزارة الداخلية ، حقيبة وزارة النفط احسان عبد الجبار ، حقيبة وزارة الكهرباء جاسم عبد الزهرة و نزار قحطان حسن ، وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا نبيل كاظم وحسن ناظم . حقيبة وزارة النقل جواد عبد الرضا عبد الباقي وناصر حسين بندر ، وزارة الصحة عزام قنبر اغا ، وزارة الزراعة طالب جاسب لفته و محمد كريم جاسم ، حقيبة وزارة الدفاع فيصل الجربا وجمعة عناد ، وزارة الشباب والرياضة عدنان درجال ، وحقيبة وزارة العدل امجد محمد امين ، وزارة التخطيط خالد بتال النجم. حقيبة وزارة الصناعة صالح عبدالله بدران ومنهل عزيز محمود ، حقيبة وزارة التجارة نوار نصيف جاسم وماهر حماد جوهان ، وزارة التربية اسراء هاشم دحام وفلاح محمود احمد ، وزارة الهجرة ايفان فائق اكوب وثناء حكمت ناصر ،حقيبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاظم هيلان السهلاني وهشام حسن الذهبي ، وزارة الاتصالات اركان شهاب احمد وعلي محمد خلف ، وزارة الموارد المائية جاسم محمد دويج ومهدي رشيد مهدي ، وزارة الثقافه هشام صالح داود ، حقيبة وزارة الاعمار نازنين محمد وسو.



ف.ا