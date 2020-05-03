بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 03 أيار 2020
آخر الأخبار
نواب: منهاج الكاظمي مقتضب.. وكل أسماء الوزراء المتداولة عرضة للاستبدال نشاط متصاعد لداعش ..الكاظمي يركب موجته للدفع بحكومته اغلاق نهر في البصرة بسبب ارتفاع نسبة الاملاح في الفرات التركمان يلوحون بـ "التصعيد الشعبي"في حال استمرار تهميشهم فيان صبري : الوفد الكردي الجديد سيعزز تفاهمات الايام السابقة نائب : استبدال اسماء المرشحين للكابينة مستمر حتى لحظة التصويت مقتل مدني في هجوم مسلح شمال الموصل الرافدين: شمول منتسبي الداخلية بالسلف والقروض عبر الماستر كارد الأنبار تكشف موعد أول رحلة جوية من مطار المحافظة الدولي نائب يرجح التصويت على حكومة الكاظمي يوم الثلاثاء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 03 أيار 2020 01:59 م

تحالف سائرون :لا ضمانات حقيقية لتمرير حكومة الكاظمي حتى الآن

سائرون


اكدت كتلة  تحالف سائرون النيابية عدم وجود ضمانات حقيقية لتمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي حتى الآن،  مشيرة الى أن بعض الكتل قد تغير مواقفها في اللحظات الأخيرة .

وقال النائب عن التحالف جمال فاخر، في تصريح صحفي ان» اكمال الكابينة الوزارية وتحديد موعد جلسة التصويت عليها، لا يعني ان الحكومة الجديدة ستمرر داخل البرلمان «، معتبرا ان» الكاظمي عمل على ارضاء كافة الاطراف السياسية، وجعل حكومته حكومة شراكة «.

وحسب التسريبات الاعلامية  تضم القائمة الجديدة ، حارث محمد وعبد الكريم هاشم لوزارة الخارجية ، عثمان الغانمي و نجيب الصالحي وعدنان الزرفي لوزارة الداخلية ، حقيبة وزارة النفط احسان عبد الجبار ، حقيبة وزارة الكهرباء جاسم عبد الزهرة و نزار قحطان حسن ، وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا نبيل كاظم وحسن ناظم . حقيبة وزارة النقل جواد عبد الرضا عبد الباقي وناصر حسين بندر ، وزارة الصحة عزام قنبر اغا ، وزارة الزراعة طالب جاسب لفته و محمد كريم جاسم ، حقيبة وزارة الدفاع فيصل الجربا وجمعة عناد ، وزارة الشباب والرياضة عدنان درجال ، وحقيبة وزارة العدل امجد محمد امين ، وزارة التخطيط خالد بتال النجم. حقيبة وزارة الصناعة صالح عبدالله بدران ومنهل عزيز محمود ، حقيبة وزارة التجارة نوار نصيف جاسم وماهر حماد جوهان ، وزارة التربية اسراء هاشم دحام وفلاح محمود احمد ، وزارة الهجرة ايفان فائق اكوب وثناء حكمت ناصر ،حقيبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاظم هيلان السهلاني وهشام حسن الذهبي ، وزارة الاتصالات اركان شهاب احمد وعلي محمد خلف ، وزارة الموارد المائية جاسم محمد دويج ومهدي رشيد مهدي ، وزارة الثقافه هشام صالح داود ، حقيبة وزارة الاعمار نازنين محمد وسو.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أحمد حيدر البياتي

التركمان يلوحون بـ "التصعيد الشعبي"في حال استمرار تهميشهم 03 أيار 2020 02:31 م

فيان صبري

فيان صبري : الوفد الكردي الجديد سيعزز تفاهمات الايام السابقة 03 أيار 2020 02:27 م

حسن خلاطي

نائب : استبدال اسماء المرشحين للكابينة مستمر حتى لحظة التصويت 03 أيار 2020 02:24 م

الاتحاد الوطني الكردستاني

نائب يرجح التصويت على حكومة الكاظمي يوم الثلاثاء 03 أيار 2020 02:10 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

مصدر: الفتح يعترض على 4 مرشحين.. والكاظمي يرضخ 03 أيار 2020 02:08 م

بشير-الحداد-1-1068x712

نائب رئيس البرلمان يتوقع عقد جلسة التصويت على كابينة الكاظمي نهاية الاسبوع الحالي 03 أيار 2020 02:04 م

جاسم محمد جعفر البياتي

البياتي : استبعاد الاسلاميين والتركمان مرفوض 03 أيار 2020 01:31 م

الكاظمي

قيادي بالحكمة: حكومة الكاظمي ستمرر خلال الأسبوع الحالي 03 أيار 2020 12:58 م

التعليقات