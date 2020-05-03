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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 03 أيار 2020 01:41 م

نواب: أسلوب الكاظمي صنع انقسامات.. ومصادر: كتل سياسية طالبت باستبدال 7 وزراء قبل التصويت

الكاظمي

أكد نواب بالبرلمان، أن الأسلوب الذي اتبعه المكلف مصطفى الكاظمي خلق انقسامات كبيرة ما بين الكتل وحتى داخل الكتلة الواحدة على الأسماء المرشحة للكابينة.

وقال النائب باسم خشان، إن هناك تباين بطريقة اختيار الوزراء من قبل الكتل السياسية، حيث ان تعامل الكاظمي يختلف في طريقة تعامله ما بين الكرد والسنة والشيعة، وهذا التباين خلق انقساما كبيرا ما بين الكتل.

وأضاف أن الوضع الحالي يشهد اختلافا كبيرا داخل الكتلة الواحدة على الأسماء المرشحة للكابينة الوزارية، لافتا إلى أن الكاظمي يسعى لإرضاء أكبر عدد ممكن من النواب والكتل والأقليات من خلال إضافته وزارات أخرى إلى كابينته.

وبين أن استحداث الوزارات من قبل الكاظمي يعد أسلوبا رخيصا، حيث اعتمد المكلف هذا الأسلوب باعتبار ان الحكومة مؤقته، في حين ان هذه الحكومة يجب أن لا تتوسع ولا تعمل على إضافة وزارات أخرى.

بينما كشف مصدر سياسي مطلع، عن أن الكتل السياسية طالبت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، باستبدال 7 وزراء قبل يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن القائمة الوزارية التي قدمت إلى الكتل السياسية؛ توافقوا على 14 وزيرًا، ورفضوا 7 وزراء.

وأوضح أن الكتل السياسية طالبت الكاظمي باستبدال الوزراء السبعة قبل يوم الثلاثاء، وان يكون لكل وزارة أكثر من مرشح.

وأضاف المصدر، أن الكتل السياسية، نصحت الكاظمي بضرورة التنازل عن الوزير المختلف عليه بدلًا من خسارة تمرير كامل الكابينة.

من جانبه، أكد النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، أن جلسة التصويت على حكومة المكلف مصطفى الكاظمي ستكون علنية.

وقال النائب الفتلاوي، إن الأسبوع الحالي سيشهد تقديم الكابينة الوزارية بجلسة علنية في القاعة الكبرى أمام انظار الشعب العراقي.

ورجح الفتلاوي، "تحقق النصاب الكامل ونجاح الكاظمي في تمرير حكومته".

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