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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 أيار 2020 01:31 م

البياتي : استبعاد الاسلاميين والتركمان مرفوض

جاسم محمد جعفر البياتي



انتقد الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق، القائمة المسربة التي تحتوي على أسماء وزراء في كابينة المكلف مصطفى الكاظمي، عاداً اياها "مرفوضة".

وقال الامين العام للاتحاد جاسم محمد البياتي في بيان: "كنا متفائلين أن هذه الكابينة ستمرر بسرعة، بما لاقت من قبول كبير من قبل الكتل السياسية أثناء التكليف، ولكن خاب ظننا عندما كشف المستور عن قائمة تبين وزراء غير كفوئين في هذه الكابينة".

وأوضح: "سجلنا في بيان سابق استغرابنا الشديد لاحتواء الكابينة على وزراء لهم ارتباط بمشاريع خاصة، ومن عليه مؤشرات فساد ومن عليه شبهة الارتباط بالنظام البائد، ، ".

وطالب البياتي "الكاظمي بإعادة النظر في أسماء وزرائه، بالتشاور والتنسيق قبل فوات الأوان"، موضحا أن "القائمة المسربة اذا ما أرسلت الى البرلمان دون إعادة النظر عليها ستُرفض من قبل اكثرية أعضاء البرلمان ويكون مصير الكابينة هو الفشل".

وعدّ البياتي، خلو الكابينة من وزير تركماني "خطأ سياسياً آخر يرتكبه الكاظمي"، مؤكداً "ضرورة إعادة النظر في التشكيلة الحكومية لتشمل التركمان في الحكومة لكونهم ثالث قومية في العراق".

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