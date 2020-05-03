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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 أيار 2020 12:58 م

قيادي بالحكمة: حكومة الكاظمي ستمرر خلال الأسبوع الحالي

الكاظمي

توقع عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، رحيم العبودي، أن يطلب رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي،  اليوم من مجلس النواب تحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة لتعقد يوم الثلاثاء أو الأربعاء كأقصى تقدير، مبيناً أنه "تم الاتفاق على الأسماء المرشحة للحكومة التي ستكون قريبة لساحات التظاهر.

وقال العبودي إن "الكابينة الوزارية القادمة سوف تشهد نوعاً من التقسيط لكنها ستمرر في أغلب الأحوال لأن اليوم هنالك انفراج كبير في الانسداد السياسي الذي كان في خضمه في الفترة السابقة.

وأضاف "نحن في الحكمة ندعم تشكيل الحكومة وهي حكومة سوف تتحمل الكثير من التبعات والأوزار ناهيك عن الوضع الأمني الذي بدأ ينفلت شيئاً فشيئاً.

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