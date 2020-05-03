بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 03 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 03 أيار 2020 12:46 م

يونادم كنا: الثلاثاء المقبل سيكون موعدا للتصويت على حكومة الكاظمي

يونادم كنا

قال النائب يونادم كنا، إنه يتوقع أن يكون يوم الثلاثاء المقبل موعدا للتصويت على الحكومة الجديدة داخل مجلس النواب.

وأضاف، أن "ذلك سيتم في حال تسليم السير الذاتية قبل يومين من هذا الموعد".

وذكر مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أمس، إنه "استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع؛ وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتواجد النواب في بغداد الاثنين المقبل".

وأضاف: "كما تمت تهيئة رحلة من مطاري أربيل والسليمانية ورحلة مطار البصرة لنقل النواب إلى بغداد يوم الاثنين المقبل، وسيعلن عن تحديد موعد الجلسة لاحقا".

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