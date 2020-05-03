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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 أيار 2020 12:32 م

تسجيل (٦٦) اصابة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

كورونا في البصرة

اعلنت  وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل (٦٦) اصابة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 


 , وقالت في بيان  ان الاصابات تتوزع كالاتي: ، بغداد/ الرصافة: ١٦، بغداد/ الكرخ: ١١، مدينة الطب: ٨، كربلاء: ٣، البصرة: ١٧، واسط: ١، كركوك: ١،المثنى: ١، اربيل: ٦، صلاح الدين : ٢، مع تسجيل  حالة  وفاة واحدة في بغداد/الرصافة.

واشارت الى   ٥٩ حالة شفاء ، في بغداد/ الرصافة: ٣٢، النجف: ٧، البصرة : ١٣، واسط: ١، المثنى: ٤، ذي قار: ٢، مبينة  :" ان مجموع الاصابات اصبح  ٢٢١٩ اصابة ، وعدد  الوفيات:  ٩٥، و حالات الشفاء:  ١٤٧٣".

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