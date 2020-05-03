اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل (٦٦) اصابة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية





, وقالت في بيان ان الاصابات تتوزع كالاتي: ، بغداد/ الرصافة: ١٦، بغداد/ الكرخ: ١١، مدينة الطب: ٨، كربلاء: ٣، البصرة: ١٧، واسط: ١، كركوك: ١،المثنى: ١، اربيل: ٦، صلاح الدين : ٢، مع تسجيل حالة وفاة واحدة في بغداد/الرصافة.



واشارت الى ٥٩ حالة شفاء ، في بغداد/ الرصافة: ٣٢، النجف: ٧، البصرة : ١٣، واسط: ١، المثنى: ٤، ذي قار: ٢، مبينة :" ان مجموع الاصابات اصبح ٢٢١٩ اصابة ، وعدد الوفيات: ٩٥، و حالات الشفاء: ١٤٧٣".