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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 أيار 2020 12:07 م

«الداخلية المصرية» تكشف تفاصيل تصفية 18 إرهابيًا في بئر العبد بسيناء

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كشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، مساء  أمس تفاصيل تصفية 18 إرهابيًا في بئر العبد بشمال سيناء.
وقال البيان: «إنه استمرارا لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الاقتصادية، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكرا ومرتكزا للإنطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية».
وأضاف البيان: «أنه تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع عدد ۱۸ عنصرا وعثر بحوزتهم على (۱۳ سلاح آلي، ۳ عبوات معدة للتفجير، ۲ حزام ناسف)».
واختتمت: «كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولی نيابة أمن الدولة العليا التحقيق».
وكانت وزارة الداخلية كشفت عن تصفية 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار لدى استهداف وكرهم في محيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء.
وأوضحت الوزارة، في نبأ عاجل نقلته فضائية إكسترا نيوز، أنه تم العثور على 13 سلاحا آليا و3 عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين.
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