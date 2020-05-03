نواب المكون المسيحي للكاظمي : نرفض محاولات التهميش وفرض مرشحين بعيدا عن الاستحقاق الانتخابي.





انتقد نواب المكون المسيحي رئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي لمحاولة تهميش احد اهم مكونات العراق الأصيلة وتجاهل استحقاقها الانتخابي والنيابي.





وقال النواب اسوان الكلداني وريحان حنا و بيداء خضر وهوشيار قرداغ في رسالة خطية الى الكاظمي ، " كنا نترقب تكليف رئيس وزراء جديد وفق السياقات الدستورية ومحاولة إنقاذ العراق من الأزمات الوبائية والسياسية والاقتصادية التي تهدد الدولة والإنسان والمجتمع ، فاننا على أمل كبير بأهمية سد الفراغ لحكومة تصريف الإعمال والغياب الطوعي لرئيس الوزراء المستقيل من خلال تكليفكم لرئاسة الوزراء "، مؤكدين أهمية حفظ التوازن والاستحقاق الانتخابي الذي ينسجم مع مطالب الشعب ومواصفات الساحات ورفض المحاصصة الطائفية والحزبية .



واضاف النواب الاربعة انهم يرفضون اي محاولة تهميش نواب المكون وفرض مرشحين بعيداً عن استحقاقه الانتخابي ولابد من الاصغاء لصوت ممثلي المكون المسيحي في مجلس النواب "، محذرين من انه " في حال الإصرار على التهميش سيكون لنا موقف اخر ، وهذا بحد ذاته يشكل صدمة لابناء المكون واستبعادهم عن القرار السياسي في العراق.