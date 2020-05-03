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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 أيار 2020 11:47 ص

تحالف القوى : الكاظمي تجاوز على حصة المكون السني في الكابينة الحكومية ولدينا كل الخيارات اذا اصر على ذلك

رعد الدهلكي

اعتبرت كتلة تحالف القوى العراقية ،  استحقاق المكون السني في الكابينة الحكومية  حقا دستوريا وقانونيا ،  .

وقال نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي، في بيان صحفي  ان "حصة المكون السني بالكابينة الحكومية وضمن الاستحقاق الانتخابي هي ست وزارات رغم انها اقل من الاستحقاق الحقيقي، لكننا وافقنا بهذا التمثيل لهذه الدورة "، مشيرا الى ان"الاستحقاق الانتخابي ليس منة على المكون بل هو حق قانوني ودستوري ضمن النظام البرلماني في العراق".

واضاف ، ، ان " رئيس الوزراء المكلف ليس من حقه ان يهب وزارات الى هذا الطرف او ذاك خارج الاستحقاق الانتخابي "، مبينا ان "اخذ احدى الوزارات الست من المكون وتحويلها الى كتلة سياسية من خارج المكون هو امر لا يمكن القبول له"، مشددا على ان "الكاظمي بحال اراد ارضاء طرف سياسي او كتلة معينة فامامه وزارات اخرى من نفس تمثيل المكون لارضائها ".

واوضح ان "مامضى به الكاظمي فيما يخص حصة المكون بالكابينة الحكومية، هو بداية غير موفقة وتجاوز واضح غير مقبول على استحقاق مكون اساسي ومهم في العراق، وسيكون لنا موقف امام هذا الامر  كونها  سابقة خطيرة سيبنى عليها مستقبلا في كل تشكيله حكومية ، وستكون لدينا كل الخيارات  بحال اصراره على هذا التجاوز.

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