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الأحد, 03 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 03 أيار 2020 11:26 ص

حكومة الكاظمي على رادار مجلس النواب.. رحلات جوية لنقل النواب إلى البرلمان

الكاظمي ومجلس النواب

أكدت مصادر سياسية، أن جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستكون غدا الاثنين .

وأشارت تلك المصادر إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه وزارة النقل بتوفير رحلات طيران لنقل النواب العراقيين من محافظات البصرة وأربيل والسليمانية إلى بغداد لحضور جلسة المجلس.

وأوضحت، أن غالبية الكتل السياسية أعربت عن رفضها للتشكيلة الوزارية العراقية التي قدمها مصطفى الكاظمي وطالبته باستبدال تلك الأسماء.

وأشارت إلى أن اجتماع القوى تدعم مصطفى الكاظمي فى تشكيلته الوزارية بالاتفاق على تغيير أسماء بعض المرشحين الذين شغلوا عدد من المناصب فى حكومتي عبد المهدى والعبادي.

وأعلن رئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي عن إرسال بيانه الوزاري إلى البرلمان لمناقشته، بينما تتوقّع مصادر مطلعة أن تعقد جلسة منح الثقة للحكومة العراقية الجديدة يوم الاثنين المقبل.

وانطلق الكاظمي بحظوظ أقوى من سابقيْه محمد توفيق علاوى وعدنان الزرفي اللذين كلّفا قبله بتشكيل الحكومة العراقية وفشلا فى ذلك لعدم توافق القوى السياسية حولهما، بينما انفرد هو بدعم واسع فى صفوف الأحزاب السنّية والكردية وعدد من الأحزاب الشيعية.

ويقول الكاظمي إنّ ضبط فوضى السلاح وحصره بيد الدولة العراقية من ضمن أولويات حكومته. وقد ضمّن منهاجه الوزاري بندا يخصّ تطوير المؤسسات العسكرية والأمنية وإصلاحها.

وذكرت مصادر مطلعة، أنّ رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدى قرّر إطلاع الكاظمي على جميع الملفات التي ستبحثها الحكومة مع الجانب الأمريكي.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبدالكريم خلف إن القرار هدفه أن يكون رئيس الحكومة المكلف على دراية تامة بجميع المواضيع التي ستبحث مع الولايات المتحدة لمتابعتها واتخاذ الخطوات اللاّزمة بشأنها بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأوضحت المصادر أنّ الملفات التي سيتم بحثها بين الجانبين العراقي والأمريكي ليست مقتصرة على الجانب الأمني بل تتعلق أيضا بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، كما تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية وكذلك الثقافية المثبتة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

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