ادارة سدة سامراء تطمئن المواطنين : لا مخاطر فيضانية هذا العام



طمأنت ادارة سدة سامراء، المواطنين بعدم وجود اي مخاطر فيضانية هذا العام بعد ورود ايرادات مائية باتجاه السدة.



وقال مدير سدة سامراء وناظم الثرثار كريم حسن حمادي في بيان صحفي :" ان العامين 2019 و2020 يعدان ضمن الاعوام متوسطة الايرادات ، وليست اعواماً فيضانية كالسنوات السابقة ".



واضاف حمادي: " وردت الى منظومة سدة سامراء وناظم الثرثار ايرادات متوسطة واطلاق تصاريف بمعدل 1000 متر مكعب باتجاه بحيرة الثرثار طوال المدة المنصرمة"، مبينا :" ان الخزين المائي في بحيرة الثرثار وصل الى 67 مليار متر مكعب ، ويعد خزينا جيدا قياسا بالسنوات السابقة التي شهدت تدني الخزين الى مرحلة الخزن الميت الذي يبلغ 39 مليار متر مكعب ".



ولفت الى :" ان الخزين الحالي سيسهم بشكل كبير في تغذية نهري دجلة والفرات عن طريق ذراعي دجلة وذراع الفرات ، لتعزيز هذين النهرين في الاستخدامات المدنية والزراعية والصناعية"، مؤكدا :" ان موسم الصيف لن يشهد اي شح في الايرادات المائية، وكميات المياه ستكون كافية لانجاح الخطة الزراعية وتأمين مياه الشرب والاستخدامات الصناعية والمنزلية في عموم البلاد ".