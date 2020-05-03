وزير الكهرباء : هذه خسارتنا نتيجة سرقة الطاقة



كشف وزير الكهرباء لؤي الخطيب، عن قيمة خسارة العراق جراء سرقة الطاقة على اساس اسعار النفط في العام الماضي ، مشيرا الى :" ن الاعتماد على الغاز الايراني سيستمر ".



وقال الخطيب امام لجنة مناقشة نظمتها الجامعة الامريكية في السليمانية :" في الوقت الحالي لدينة اربعة ملايين وحدة مسجلة ، 50 بالمائة منها تنمو على سرقة الطاقة ، و ذلك ادى الى خسارة الحكومة 12 مليار دولار على اساس اسعار النفط في العام الماضي "، داعيا الى ايجاد حل لمسألة التسعيرة واصلاحها ..



واضاف :" ان اعادة اعمار البنية التحتية للطاقة في العراق ، التي دمرتها عقود من الحرب ، تحتل اولوية رئيسة في قائمة اولويات الحكومة "، مشيرا الى :" ان شبكة المرافق المعطلة كانت عاملاً رئيسًا وراء الاحتجاجات عبر المحافظات العراقية خلال اشهر الصيف ، حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة بسهولة الى 50 درجة مئوية ، مما يدفع الحكومة احيانا الى تعطيل الدوام الرسمي للتعامل مع الطقس القاسي".