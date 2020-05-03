الزراعة : بامكاننا التصدير لكل دول الجوار .. لكن بشرط !



اعلن وزير الزراعة صالح الحسني، عن تلقي العراق طلبا من روسيا لاستيراد التمور والثوم.



وقال الحسني في تصريح متلفز :" ان وزارة الزراعة تلقت طلبات من روسيا لاستيراد التمر والثوم من العراق"، مشيرا الى :" ان هناك اقبالا على المحاصيل الزراعية العراقية من قبل دول اوروبا ، باعتبارها محاصيل امينة خالية من اية مواد كيماوية او مسرطنة او معدلة وراثيا ".



واضاف:" ان العراق صدر خلال الموسم الماضي 170 الف طن من التمور الى الهند عبر دبي"، لافتا الى :" ان العراق يستطيع التصدير لكل دول الجوار شريطة حماية المنتج المحلي وغلق الحدود ".

