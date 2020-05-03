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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 03 أيار 2020 10:26 ص

خبير قانوني : العقود والتعيينات الحكومية لايمكن الغاؤها الا بقانون

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خبير قانوني : العقود والتعيينات الحكومية لايمكن الغاؤها الا بقانون


اكد الخبير القانوني علي التميمي عدم امكانية الغاء اي عقد او تعيين حكومي الا بقانون نيابي، مبينا :" ان طرد اي موظف يعرض الجهات المختصة الى محاكم العمل".

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان التعيين بامر اداري صادر وفق قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ في المواد ٣ و٤ و٧ و٨ و٩ منه ،  يكون مستندا على اسس قانونية ودرجة وظيفية وفق قانون  سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨" ، مؤكدا :" ان مثل هذه الاوامر لا يمكن الغاؤها الا على وفق الطرق القانونية ".

واضاف:" ان الغاء الاوامر الادارية يكون اذا تم عزل او فصل الموظف وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ في المادتين  ٨ و١٠ منه  ، وهذا يكون بعد ان يتم الحكم على الموظف بقرار قضائي مصادق عليه تمييزا، وفي حالة مخالفة ذلك يمكن الطعن في الغاء هذه الاوامر امام محكمة شوؤن الموظفين ".
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