خبير قانوني : العقود والتعيينات الحكومية لايمكن الغاؤها الا بقانون





اكد الخبير القانوني علي التميمي عدم امكانية الغاء اي عقد او تعيين حكومي الا بقانون نيابي، مبينا :" ان طرد اي موظف يعرض الجهات المختصة الى محاكم العمل".



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان التعيين بامر اداري صادر وفق قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ في المواد ٣ و٤ و٧ و٨ و٩ منه ، يكون مستندا على اسس قانونية ودرجة وظيفية وفق قانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨" ، مؤكدا :" ان مثل هذه الاوامر لا يمكن الغاؤها الا على وفق الطرق القانونية ".



واضاف:" ان الغاء الاوامر الادارية يكون اذا تم عزل او فصل الموظف وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ في المادتين ٨ و١٠ منه ، وهذا يكون بعد ان يتم الحكم على الموظف بقرار قضائي مصادق عليه تمييزا، وفي حالة مخالفة ذلك يمكن الطعن في الغاء هذه الاوامر امام محكمة شوؤن الموظفين ".