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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 أيار 2020 10:24 ص

الدهلكي : حصة المكون السني حق قانوني وليست منة

رعد-الدهلكي
الدهلكي : حصة المكون السني حق قانوني وليست منة

اكد النائب رعد الدهلكي:"  ان استحقاق المكون السني بالكابينة الحكومية هو حق دستوري وقانوني"، مبينا :" ان  رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ، بحال اراد ارضاء اطراف اخرى ، فلديه وزارات استحقاق من نفس التمثيل المكوناتي لتلك الاطراف ليهبها لهم ".

 وقال الدهلكي في بيان صحفي :" ان حصة المكون السني بالكابينة الحكومية ، ضمن الاستحقاق الانتخابي ، ست وزارات رغم انها اقل من الاستحقاق الحقيقي،  لكننا وافقنا بهذا التمثيل لهذه الدورة لاننا نعي جيدا الظروف التي يمر بها البلد".

واضاف :" ان  الاستحقاق الانتخابي ليس منة على المكون، بل هو حق قانوني ودستوري ضمن النظام البرلماني في العراق، بالتالي فان رئيس الوزراء المكلف ليس من حقه ان يهب وزارات الى هذا الطرف او ذاك خارج الاستحقاق الانتخابي، على اعتبار انه جزء من هذه العملية السياسية وينبغي عليه عدم الخروج عنها".
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