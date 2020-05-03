الفتح : تصاعد نشاط داعش يؤكد حصوله على دعم خارجي كبير



اكد عضو تحالف "الفتح" النائب همام التميمي، ان ارتفاع وتيرة هجمات تنظيم داعش الارهابي يؤكد حصوله على دعم خارجي كبير.



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان تنظيم داعش بدأ ينشط بشكل واضح ، خاصة خلاياه النائمة ضمن محور ديالى والمحافظات الاخرى ، واغلب هجماته ضد مواقع ونقاط الحشد الشعبي ".



واضاف :" ان داعش بعد 2014 كان يعتمد على سلسلة محاور لتمويل خلاياه ، منها النفط والسرقات وعمليات الابتزاز في المناطق التي سيطر عليها ، لكن كل ذلك انتهى وعودة وتيرة هجماته الارهابية تؤكد ، بما لايقبل الشك ، حصوله على دعم كبير من دول داعمة للارهاب والتطرف ".