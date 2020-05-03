بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 03 أيار 2020
آخر الأخبار
نواب: منهاج الكاظمي مقتضب.. وكل أسماء الوزراء المتداولة عرضة للاستبدال نشاط متصاعد لداعش ..الكاظمي يركب موجته للدفع بحكومته اغلاق نهر في البصرة بسبب ارتفاع نسبة الاملاح في الفرات التركمان يلوحون بـ "التصعيد الشعبي"في حال استمرار تهميشهم فيان صبري : الوفد الكردي الجديد سيعزز تفاهمات الايام السابقة نائب : استبدال اسماء المرشحين للكابينة مستمر حتى لحظة التصويت مقتل مدني في هجوم مسلح شمال الموصل الرافدين: شمول منتسبي الداخلية بالسلف والقروض عبر الماستر كارد الأنبار تكشف موعد أول رحلة جوية من مطار المحافظة الدولي نائب يرجح التصويت على حكومة الكاظمي يوم الثلاثاء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 03 أيار 2020 10:20 ص

الفتح : تصاعد نشاط داعش يؤكد حصوله على دعم خارجي كبير

thumbs_b_c_89dcd9d749d83fa1119965b82546de3b
الفتح : تصاعد نشاط داعش يؤكد حصوله على دعم خارجي كبير

اكد عضو تحالف "الفتح" النائب همام التميمي، ان  ارتفاع وتيرة هجمات تنظيم داعش الارهابي يؤكد حصوله على دعم خارجي كبير.

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان تنظيم داعش بدأ ينشط بشكل واضح ، خاصة خلاياه النائمة ضمن محور ديالى والمحافظات الاخرى ، واغلب هجماته ضد مواقع ونقاط الحشد الشعبي ".

واضاف :" ان داعش بعد 2014 كان يعتمد على سلسلة محاور لتمويل خلاياه ، منها النفط والسرقات وعمليات الابتزاز في المناطق التي سيطر عليها ، لكن كل ذلك انتهى وعودة وتيرة هجماته الارهابية تؤكد ، بما لايقبل الشك ، حصوله على دعم كبير من دول داعمة للارهاب والتطرف ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أحمد حيدر البياتي

التركمان يلوحون بـ "التصعيد الشعبي"في حال استمرار تهميشهم 03 أيار 2020 02:31 م

فيان صبري

فيان صبري : الوفد الكردي الجديد سيعزز تفاهمات الايام السابقة 03 أيار 2020 02:27 م

حسن خلاطي

نائب : استبدال اسماء المرشحين للكابينة مستمر حتى لحظة التصويت 03 أيار 2020 02:24 م

الاتحاد الوطني الكردستاني

نائب يرجح التصويت على حكومة الكاظمي يوم الثلاثاء 03 أيار 2020 02:10 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

مصدر: الفتح يعترض على 4 مرشحين.. والكاظمي يرضخ 03 أيار 2020 02:08 م

بشير-الحداد-1-1068x712

نائب رئيس البرلمان يتوقع عقد جلسة التصويت على كابينة الكاظمي نهاية الاسبوع الحالي 03 أيار 2020 02:04 م

سائرون

تحالف سائرون :لا ضمانات حقيقية لتمرير حكومة الكاظمي حتى الآن 03 أيار 2020 01:59 م

جاسم محمد جعفر البياتي

البياتي : استبعاد الاسلاميين والتركمان مرفوض 03 أيار 2020 01:31 م

التعليقات