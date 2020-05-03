الحكمة: حكومة الكاظمي .." حكومة محاصصة بحتة "



هاجم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم ، حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ،واصفا اياها بانها :"حكومة محاصصة بحتة "..



وقال النائب عن الحكمة اسعد المرشدي في بيان صحفي :" ان انتهاء وحل الازمة بين حكومة اقليم كردستان وبغداد سيسهلان تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف بعدما حصلت جميع الكتل على حصصها الوزارية ، بمحاصصة واضحة بعدما فتح رئيس الوزراء المكلف الباب على مصراعيه امام الكتل لتملي عليه شروطها ".



واكد المرشدي :" ان الكاظمي رضخ لشروط الكتل السياسية ،خاصة الكتل التي جلبته ورشحته لرئاسة الحكومة "الفتح وسائرون" ونالت جميع استحقاقاتها وفق محاصصة حزبية ربما ستقود الى تبعات سلبية ورفض شعبي للحكومة القادمة".





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