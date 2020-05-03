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الأحد, 03 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 03 أيار 2020 10:02 ص

صراع الكتل على وزارات الدفاع والداخلية والمالية والنفط.. ومراقبون: حكومة الكاظمي بها محاصصة

الكاظمي

قال النائب بدر الزيادي، إن الكتل السياسية شبه متفقة بشكل نهائي على الحقائب الوزارية، مع الكاظمي، وتم حسم المرشحين، مبيناً أن الكاظمي منح الكتل حصصها في الكابينة، أي أنها ستكون حكومة محاصصة.

وأضاف أن هناك أربع وزارات متبقية لم تحسم حتى الآن بشكل نهائي، وهي الدفاع والداخلية والمالية والنفط، إذ ما زال هناك خلاف بين الكتل بشأن المرشحين لها.

وأوضح أنه في حال عدم التوافق بشأن تلك الوزارات، فإن الكابينة الوزارية سيتم تقديمها إلى البرلمان من دون تلك الوزارات.

وتابع: أن الاجتماعات ما زالت مستمرة لبحث التشكيلة الحكومية وبعض التفاهمات الأخرى، وأن الجميع يريدون الذهاب نحو حكومة قوية تحظى بدعم برلماني، لتكون لها القدرة على مواجهة الأزمات التي يمرّ بها العراق.

بينما اتهمت النائب عن كتلة بابليون، بيداء خضر سلمان، الكاظمي بتجاهل ممثلي المكون المسيحي، وفرض مرشح إرضاء لجهات خارجية. وقالت إن الكاظمي يمنح الكتل الأخرى ما تريد.

وأضافت: إن محاولة تهميش الاستحقاق الانتخابي للمكون المسيحي، هي أول خطوة للتساقط والتخبط لهذه الحكومة قبل التصويت عليها.

وكان مصدر سياسي قد كشف عن أسماء المرشحين في حكومة الكاظمي. وقال المصدر: إنه تم ترشيح حارث محمد، وعبد الكريم هاشم لاختيار أحدهما لوزارة الخارجية، مبيناً أنه تم ترشيح عثمان الغانمي ونجيب الصالحي وعدنان الزرفي لاختيار أحد الأسماء لمنصب وزير الداخلية.

وأضاف: تم ترشيح جاسم عبد الزهرة، ونزار قحطان حسن لاختيار أحدهما لوزارة الكهرباء.
وتابع: تم ترشيح جواد عبد الرضا عبد الباقي، وناصر حسين بندر لاختيار أحدهما لوزارة النقل، لافتاً إلى ترشيح عبد الرزاق قنبر لوزارة الصحة.

وبين المصدر أنه تم ترشيح طالب جاسب لفته، ومحمد كريم جاسم لاختيار أحدهما لمنصب وزير الزراعة.

وأكد المصدر: تم ترشيح عدنان درجال لمنصب وزير الشباب والرياضة، وأمجد محمد أمين لمنصب وزير العدل، مشيراً إلى أنه تم ترشيح خالد بتان النجم لمنصب وزير التخطيط.

وأردف أنه تم ترشيح صالح عبدالله بدران ومنهل عزيز محمود لاختيار أحدهما لوزارة الصناعة، وترشيح نوار نصيف وماهر حماد جوهان لاختيار أحدهما لمنصب وزير التجارة، مؤكداً ترشيح إسراء هاشم دحام وفلاح محمود أحمد لاختيار أحدهما لوزارة التربية.

وأكد أنه تم ترشيح إيفان فائق يكوب وثناء حكمت ناصر لاختيار أحدهما لمنصب وزير الهجرة، كما تم ترشيح كاظم هيلان السهلاني وهشام حسن الذهبي لاختيار أحدهما لمنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعي، مبيناً أن الاتصالات رشح لها أركان شهاب أحمد وعلي محمد خلف لاختيار أحدهما للمنصب.

وأكد المصدر، أنه تم ترشيح جاسم محمد دويج ومهدي رشيد مهدي لمنصب وزير الموارد المائية، وترشيح هشام صالح داود لمنصب وزير الثقافة، وترشيح نازنين محمد وسو لمنصب وزير الإعمار، موضحاً أنه لم يتم لغاية الآن ترشيح أي شخصية لمنصب وزير المالية. 

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