إصابة شخص بطلق ناري نتيجة دكة عشائرية في ذي قار

أفاد مصدر أمني بقضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، بأن مواطنا أصيب بطلق ناري نتيجة دكة عشائرية في القضاء.



وذكر المصدر، أن مواطنا أصيب بطلق ناري نتيجة دكة عشائرية وقعت في الجبايش جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين عشيرتين متخاصمتين بسبب حادث قتل وقع قبل ثلاثة أشهر.



وبين المصدر، أن الأجهزة الأمنية تدخلت وقامت بملاحقة القائمين بالفعل الحادث الجنائي، فيما نقلت المصاب إلى مشفى القضاء لتلقي العلاج اللازم.

