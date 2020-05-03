بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 03 أيار 2020
آخر الأخبار
نواب: منهاج الكاظمي مقتضب.. وكل أسماء الوزراء المتداولة عرضة للاستبدال نشاط متصاعد لداعش ..الكاظمي يركب موجته للدفع بحكومته اغلاق نهر في البصرة بسبب ارتفاع نسبة الاملاح في الفرات التركمان يلوحون بـ "التصعيد الشعبي"في حال استمرار تهميشهم فيان صبري : الوفد الكردي الجديد سيعزز تفاهمات الايام السابقة نائب : استبدال اسماء المرشحين للكابينة مستمر حتى لحظة التصويت مقتل مدني في هجوم مسلح شمال الموصل الرافدين: شمول منتسبي الداخلية بالسلف والقروض عبر الماستر كارد الأنبار تكشف موعد أول رحلة جوية من مطار المحافظة الدولي نائب يرجح التصويت على حكومة الكاظمي يوم الثلاثاء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 03 أيار 2020 09:40 ص

إصابة شخص بطلق ناري نتيجة دكة عشائرية في ذي قار

دكة عشائرية
أفاد مصدر أمني بقضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، بأن مواطنا أصيب بطلق ناري نتيجة دكة عشائرية في القضاء.

وذكر المصدر، أن مواطنا أصيب بطلق ناري نتيجة دكة عشائرية وقعت في الجبايش جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين عشيرتين متخاصمتين بسبب حادث قتل وقع قبل ثلاثة أشهر.

وبين المصدر، أن الأجهزة الأمنية تدخلت وقامت بملاحقة القائمين بالفعل الحادث الجنائي، فيما نقلت المصاب إلى مشفى القضاء لتلقي العلاج اللازم.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حكومة عبدالمهدي

حكومة عبد المهدي برئاسة الكاظمي ! 20 نيسان 2020 12:00 م

safe_image

الأمن النيابية: الصراعات العشائرية ناقوس خطر يهدد المجتمع 19 نيسان 2020 04:49 م

الدكة العشائرية

مقتل شخص وإصابة آخر بنزاع عشائري في كربلاء 22 آذار 2020 01:30 م

نزاع عشائري

إصابة شخص بـ 6 رصاصات إثر نزاع عشائري بذي قار 16 آذار 2020 07:09 ص

نزاع عشائري

مقتل وإصابة خمسة أشخاص إثر نزاع عشائري في الناصرية 09 آذار 2020 11:48 ص

النزاعات العشائرية

في ديالى فقط .. أكثر من 40 نزاعا عشائريا خلال شهرين ! 29 شباط 2020 12:18 م

شيخ عشائر ال حميد

مقتل شيخ عشائر آل حميد وزوجته طعنا بالسكاكين شمالي ذي قار 28 شباط 2020 02:17 م

عشائر ذي قار

شيخ عشيرة يمنع وزير الثقافة من وضع الحجر الأساس لمشروع في ذي قار 21 شباط 2020 01:22 م

التعليقات