صحة البصرة تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة شفاء

أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم السبت، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة شفاء.



وجاء في الموقف الوبائي للمحافظة، أن "الحالات الموجبة الجديدة التي تم تسجيلها 17 حالة، 14 حالة نتيجة الرصد الوبائي الفعال وملامسين لحالات مؤكدة فضلاً عن 3 حالات راجعت المستشفى".



وبينت أن "الحالات التي تماثلت للشفاء 13 حالة جديدة ولا وجود لوفيات".



وأشارت إلى أن "468 هو العدد التراكمي للحالات منذ بداية الفيروس".



ولفتت إلى أن "الوفيات 17 حالة و214 حالة شفاء و 236 قيد العلاج".



واوضحت أن "عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بها في مختبر الصحة العامة في البصرة 91 حالة وعدد الفحوصات المرسلة الى مختبر مدينة الطب 49 حالة، والفحوصات المختبرية الإجمالية 140 فحصا".



وتابعت أن "عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي 7367 فحصاً وعدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد لحد الان 203 فحوص".

