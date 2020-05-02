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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 02 أيار 2020 04:10 م

صحة البصرة تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة شفاء

كورونا
أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم السبت، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة شفاء.

وجاء في الموقف الوبائي للمحافظة، أن "الحالات الموجبة الجديدة التي تم تسجيلها 17 حالة، 14 حالة نتيجة الرصد الوبائي الفعال وملامسين لحالات مؤكدة فضلاً عن 3 حالات راجعت المستشفى".

وبينت أن "الحالات التي تماثلت للشفاء 13 حالة جديدة ولا وجود لوفيات".

وأشارت إلى أن "468 هو العدد التراكمي للحالات منذ بداية الفيروس".

ولفتت إلى أن "الوفيات 17 حالة و214 حالة شفاء و 236 قيد العلاج".

واوضحت أن "عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بها  في مختبر الصحة العامة في البصرة  91 حالة وعدد الفحوصات المرسلة الى مختبر مدينة الطب  49 حالة، والفحوصات المختبرية الإجمالية 140 فحصا".

وتابعت أن "عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي  7367 فحصاً وعدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد لحد الان 203 فحوص".
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