بلاسخارت: الأزمات الحادة تدفع العراق إلى المجهول

أكدت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، أن الأزمات الحادة دفعت العراق إلى المجهول.



وقالت بلاسخارت في تغريدة على "تويتر"، إن "الأزمات الحادة المتعددة تستمر في دفع العراق إلى المجهول، من الضروري تشكيل حكومة عاجلة بدعم واسع".



وأوضحت أن "التسوية السياسية هي علامة على النضج السياسي ومصدر المرونة، تذكير ودي للسياسيين: العراق ليس لديه المزيد من الوقت".

