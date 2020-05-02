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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 02 أيار 2020 03:56 م

الزيادي: الكاظمي منح الكتل السياسية حصصها في الكابينة الوزارية

بدر-الزيادي (1)

أكد النائب بدر الزيادي، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي منح الكتل السياسية حصصها في الكابينة الوزارية، مبينا أن الحكومة ستكون حكومة محاصصة.

وقال الزيادي في تصريح صحافي، إن "الكتل السياسية شبه متفقة بشكل نهائي على الحقائب الوزارية، مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وتم حسم المرشحين"، مبينا أن "الكاظمي منح الكتل حصصها في الكابينة، أي أنها ستكون حكومة محاصصة".

وأضاف أن "هناك أربع وزارات متبقية لم تحسم حتى الآن بشكل نهائي، وهي الدفاع والداخلية والمالية والنفط، إذ ما زال هناك خلاف بين الكتل بشأن المرشحين لها".

 وأوضح أنه "في حال عدم التوافق بشأن تلك الوزارات، فإن الكابينة الوزارية سيتم تقديمها إلى البرلمان من دون تلك الوزارات"، مبيناً أن "الاجتماعات ما زالت مستمرة لبحث التشكيلة الحكومية وبعض التفاهمات الأخرى، وأن الجميع يريدون الذهاب نحو حكومة قوية تحظى بدعم برلماني، لتكون لها القدرة على مواجهة الأزمات التي يمرّ بها العراق".

وتابع ان "البرلمان سيحدّد منتصف الأسبوع المقبل جلسة للتصويت على الكابينة"، لافتا الى ان "الأمور حتى الآن تبشر بخير، خصوصاً مع حصول الكتل السياسية على حصصها، ما يعني أنها ستمرّر الحكومة ولن تعترض عليها".

 وأكد أن "الأمر غير محسوم، فمن غير المستبعد أن تتراجع كتل عن التصويت بسبب بعض المرشحين، ويجوز لجهات أخرى، في حال لم يمرَّر وزراؤها، أن تنسحب"، موضحا ان "الوضع ليس سهلاً، ولا توجد ضمانات حاسمة لتمرير الكابينة".

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